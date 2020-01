रिटायर्ड जज और पूर्व ब्यूरोक्रेट समेत कई प्रबुद्द नागरिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, की यह अपील

देश के 154 प्रबुद्ध नागरिकों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा की अपील करते हुए संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है. राष्ट्रपति से अपील करले वाले इन प्रबुद्ध नागरिकों में पूर्व न्यायाधीश, नौकरशाह, रक्षा कर्मी आदि शामिल हैं. पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और दावा किया कि कुछ राजनीतिक तत्वों के दबाव में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ट्विटर अकाउंट के जरिए प्रतिनिधि मंडल के साथ एक तस्वीर साझा की है.

इस्लामोफोबिया को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं : अरुंधति रॉय

A delegation comprising retired bureaucrats and judges, former army officers, intelligentsia called on President Kovind at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/2ddS8W7zfi