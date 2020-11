दिल्ली : जीबी रोड के कोठा नंबर 58 की 3 मंजिलें आग की चपेट में, दमकल टीम ने लोगों को बाहर निकाला

फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में जुटी हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस और दमकल कर्मियों को उम्मीद कि अंदर कोई फंसा नहीं है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है.

इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट कर लोगों से नया बाजार की तरफ से ना आने को कहा है. ये सड़क लाहौरी गेट से अजमेरी गेट को जोड़ती है. इसलिए इस पूरे रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है.

Traffic Alert

नया बाज़ार से कोई ना आये अजमेरी गेट और लाहौरी गेट से दोनों तरफ से बंद है

Due to fire broke out on G. B. road



COVID PRECAUTIONS:



WEAR MASK, MAINTAIN SOCIAL DISTANCING, KEEP HAND HYGIENE.