7 साल की बच्ची ने तख्ती पर लिखा खास संदेश, संसद के बाहर खड़े होकर पीएम मोदी से की यह अपील

शुक्रवार को जब पूरा देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा था तब दिल्ली में एक 7 साल की बच्ची संसद के बाहर खड़े होकर एक खास संदेश दे रही थी. इस बच्ची का नाम लिसिप्रिया कंगुजम (Licypriya Kangujam) है. बच्ची ने सफेद रंग की तख्ती पर लिखा, 'डियर मिस्टर मोदी (PM Modi) और सांसद..जलवायु परिवर्तन पर कानून पास करें और हमारे भविष्य को बचाएं.' बच्ची ने कहा, 'समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और पृथ्वी गर्म हो रही है. उन्हें इस पर काम करना चाहिए.'

Delhi:7-yr-old girl Licypriya Kangujam stood near Parliament premises y'day to draw PM Modi's attention towards climate change,says,"I urge him&all MPs to act on climate change now&save our future. The sea levels are increasing & the Earth is becoming hotter. They should act now" pic.twitter.com/mPVUgh46dC