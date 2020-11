दिल्ली में प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर, कई जगहों पर PM 2.5 का लेवल 500 के करीब पहुंचा, पूरे शहर पर चढ़ी धुंध की चादर

Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को प्रदूषण बिल्कुल खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है. हालत इतनी बुरी है कि दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) पर PM 2.5 का लेवल 500 के करीब पहुंच चुका है. इससे पूरे दिल्ली-एनसीआर पर प्रदूषण और धुंध की चादर लिपटी हुई है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली में ITO के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 पर है जो खतरनाक श्रेणी में आता है.

Delhi: Air Quality Index at 472 in the 'severe' category at ITO as the national capital witnesses heavy smog pic.twitter.com/ApAD7bSobV