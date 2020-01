Delhi Election: सेना दिवस पर केजरीवाल ने दी बधाई तो कुमार विश्वास बोले- चुनाव भी क्या ज़ालिम चीज़ है...

आज भारत 72 वां सेना दिवस मना रहा है इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री और पक्ष-विपक्ष के कई नेताओं ने इस अवसर पर सेना के जवानों को बधाई दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर सेना के जवानों को बधाई दी है. अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को लेकर कवि कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर निशाना साधा है. कुमार विश्वास ने ट्वीट कर कहा है "चुनाव भी क्या ज़ालिम चीज़ है, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर पूरी दुनिया में भारत और भारत की सेना को कठघरे में खड़े करने वाले सेना को बधाई दे रहे हैं"

My salute to the courage and determination of every jawan and officer of the Indian Army. The country is eternally grateful to you for your service. #ArmyDay