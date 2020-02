Delhi Election Result Live: किसकी होगी दिल्ली? मतगणना कुछ ही देर में होगी शुरू

Delhi Election Results 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी. चुनाव परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है. दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं. इस चुनाव में कुल 672 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला आज सामने आ जाएगा. चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच हुआ है. मतदान पश्चात आए सभी एक्जिट पोल में आम आदमी पार्टी (आप) को दोबारा दिल्ली की सत्ता मिलने की संभावना जताई गई है.

----- दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम -----

मतगणना केंद्र पूर्वी दिल्ली के सीडब्ल्यूजी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, पश्चिम दिल्ली के एनएसआईटी, दक्षिणपूर्वी दिल्ली के मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी और जी बी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मध्य दिल्ली में सर सी वी रमण आईटीआई, धीरपुर और उत्तरी दिल्ली के बवाना में राजीव गांधी स्टेडियम एवं अन्य स्थान हैं.

- कानपुर में आम आदमी पार्टी (AAP) के समर्थक पूजा करते हुए. दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

- चुनाव नतीजों से पहले अपने घर पर पूजा करते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया

Delhi Deputy Chief Minister and AAP leader Manish Sisodia offered prayers at his residence ahead of counting for assembly elections #DelhiResultspic.twitter.com/nQLa0N7aO3 — ANI (@ANI) February 11, 2020

- दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी: मैं नर्वस नहीं हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि आज का दिन भाजपा के लिए अच्छा होगा. हम दिल्ली में सत्ता में आ रहे हैं. अगर हम 55 सीटें जीतते हैं तो हैरान न होना.

Manoj Tiwari, BJP Delhi Chief: I am not nervous. I am confident that it will be a good day for BJP. We are coming to power in Delhi today. Don't be surprised if we win 55 seats. #DelhiResultspic.twitter.com/3xPHnd6qNf — ANI (@ANI) February 11, 2020

- दिल्ली: भाजपा नेता विजय गोयल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा की.

Delhi: BJP leader Vijay Goel offered prayers at Hanuman Temple in Connaught Place. Counting for all 70 assembly seats in Delhi to begin at 8 am. #DelhiResultspic.twitter.com/CDbtQXGAqC — ANI (@ANI) February 11, 2020

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के समर्थक.

#DelhiElections2020: An Aam Aadmi Party (AAP) supporter reaches Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence with his children. Counting for all 70 assembly seats in Delhi to begin at 8 am. pic.twitter.com/jFG9M6VZ4W — ANI (@ANI) February 11, 2020

- यह चुनाव शनिवार को हुआ था जिसे आप और भाजपा के मुकाबले के रूप में देखा गया। मतदान के बाद 593 पुरूष उम्मीदवारों और 79 महिला प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर ईवीएम में कैद हो गयी.

- दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने मतदान से एक दिन पहले कहा था कि सभी ईवीएमों का परीक्षण किया गया और वे फूलप्रुफ और छेड़छाड़ से परे हैं।

- दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को मतदान के बाद अब मंगलवार को होने जा रही मतगणना के सिलसिले में मतगणना केंद्रों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है.

- एक्जिट पोलों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की जीत का अनुमान व्यक्त करने और चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत की घोषणा में देरी विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर लोगों के बीच जिज्ञासा बहुत बढ़ गयी है.

- मतदान के करीब 24 घंटे बाद चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की कि अंतिम मतदान प्रतिशत 62.59 रहा जो 2015 की तुलना में पांच फीसद कम है. उसने कहा कि उसने आंकड़े संकलन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया. आप ने देरी को लेकर सवाल उठाये.

- एक्जिट पोलों में आप की आसान जीत का अनुमान लगाया गया है जो विकास के मुद्दे चुनाव में उतरी थी जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी भाजपा ने अपना प्रचार सीएए विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द समेट रखा था. बाईस साल बाद सत्ता में पहुंचने के लिए आतुर भाजपा ने दिल्ली में आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी पार्टी के प्रचार की अगुवाई की.