CAA Clash: दिल्ली हिंसा को लेकर बोले केजरीवाल- सभी से हिंसा छोड़ने की अपील करता हूं

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार ट्वीट करते हुए सभी से हिंसा न करने की अपील की है. केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'दिल्ली के कुछ हिस्सों के हालात को लेकर चिंतित हूं, सभी से हिंसा छोड़ने की अपील करता हूं. दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों के सभी दलों के विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करूंगा.' वहीं, दूसरी ओर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हालात की समीक्षा की. इस हिंसा में एक हेड कांस्टेबल सहित पांच लोगों की जान जा चुकी है.

