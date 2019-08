अरविंद केजरीवाल ने रवीश कुमार को 'रैमॉन मैगसेसे' पुरस्कार मिलने पर कहा- बहुत बहुत बधाई मेरे दोस्त!

NDTV के रवीश कुमार को रैमॉन मैगसेसे पुरस्कार दिए जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बधाई देते हुए मैगसेसे पुरस्कार विजेताओं की सूची में रवीश कुमार का स्वागत किया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ''रवीश कुमार की 2019 के रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की बड़ी खबर सुनकर प्रसन्नता हुई. मैं रवीश का मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं के क्लब में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इन कठिन समयों में उनकी बहादुर पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी. बहुत बहुत बधाई मेरे मित्र. बहुत अच्छा.''

एनडीटीवी के रवीश कुमार को मिला 2019 का 'रैमॉन मैगसेसे' पुरस्कार

Delighted to hear the great news of Ravish Kumar being announced 2019 Ramon Magsaysay award.

I welcome Ravish to the club of Magsaysay awardees and hope to see his brave journalism go from strength to strength in these difficult times.

Many congratulations my friend

Well done