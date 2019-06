पीएम मोदी से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिया यह बयान

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की. यह आम चुनावों के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली के विकास के लिए साथ काम करने को लेकर बात हुई. अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात हुई और उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी.' केजरीवाल ने कहा, 'मैंने मानसून के दौरान यमुना नदी के पानी को स्टोर करने के लिए केंद्र से समर्थन का अनुरोध किया क्योंकि एक सीजन का पानी "एक साल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त" था.'

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी को उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक में आने के लिए निमंत्रण दिया है. ये क्लीनिक आप सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजना है. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'आयुष्मान भारत योजना पर वृहद स्तर पर चर्चा हुई और इस दौरान पीएम को दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना के बारे में भी बताया जिसकी पहुंच बड़े स्तर पर है. हालांकि, उन्हें यह जांचने सुनिश्चित किया कि क्या आयुष्मान भारत योजना को भी हमारी योजना में एकीकृत किया जा सकता है.'

Assured full cooperation of Del govt. To develop Delhi, capital city of India, it is imp that Del govt n Centre work together. https://t.co/zer8OIVBGN