Delhi Earthquake: दिल्ली, लखनऊ सहित उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किए गए भूंकप के झटके

Delhi Earthquake: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों सहित उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप (Earthquake in Delhi) के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र नेपाल में धारचुला के पास बताया जा रहा है. भूकंप के झटके शाम 7 बजकर 1 मिनट पर महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

