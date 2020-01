नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन, अरविंद केजरीवाल अब भी लाइन में कर रहे हैं इंतज़ार

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को 'तनावपूर्ण' इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में निर्दलीय प्रत्याशी उनसे पहले चुनाव कार्यालय पहुंच गए. सोमवार को भी आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह रोड शो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे.

दिल्ली स्थित जामनगर हाउस में स्थापित चुनाव कार्यालय में कम से कम 50 निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. AAP नेता तथा ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने बताया, "श्री केजरीवाल कतार में खड़े हैं..."

निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशियों में से एक ने कहा, "हम केजरीवाल को (लाइन तोड़कर) भीतर नहीं जाने देंगे..." इस प्रत्याशी का कहना था, "उनके पास हम सबकी तरह लाइन में खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है..." इस उम्मीदवार का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें धोखा दिया, जब वह अण्णा हज़ारे के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान के समय एक साथ थे.

Waiting to file my nomination. My token no is 45. There are many people here to file nomination papers. Am so glad so many people participating in democracy.