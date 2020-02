BJP की ओर से केजरीवाल को 'आतंकी' कहे जाने पर CM की बेटी बोलीं- ये गंदी राजनीति का नया स्तर

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार हमला झेल रहे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी बेटी हर्षिता का साथ मिला है. हर्षिता ने कहा है, "राजनीति गंदी है लेकिन यह गंदी राजनीति का नया स्तर है." उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा, " स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के लिए मुफ्त करना क्या आतंकवाद है? बच्चों को शिक्षित बनाना क्या आतंकवाद है? बिजली और पानी की सुविधा में सुधार करना क्या आतंकवाद है?"

साथ ही हर्षिता ने कहा, "मेरे पिता हमेशा सामाजिक सेवाओं में रहे हैं. मुझे अभी भी याद है कि वह हमें सुबह 6 बजे जगाते थे और मेरे भाई, मां और दादा-दादी को भगवद् गीता के बारे में बताते थे. इन्सान से इन्सान का हो भाईचारा गीत गाते थे."

