Delhi Election 2020: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल आज दाखिल नहीं कर पाए नामांकन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए. उनका नामांकन समय से नहीं पहुंचने की वजह से टल गया. नामांकन दाखिल करने के लिए तीन बजे तक चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचना होता है. लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना रोड शो खत्म नहीं कर पाए जिस कारण अब वो नामांकन मंगलवार को कर पाएंगे.देर हो जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आज दोपहर 3 बजे अपना नामांकन दाखिल करना था, लेकिन कार्यालय दोपहर 3 बजे बंद हो गया. मैं आप लोगों (रोड शो में मौजूद लोगों) को छोड़कर नहीं जा सकता इसलिए मैं कल नामांकन दाखिल करने जाऊंगा.

Arvind Kejriwal, Delhi CM&AAP candidate from New Delhi seat: I was supposed to file my nomination at 3 pm today but the office closes at 3 pm. I was told I'll have to file nomination but I said how can I leave them (people at road show) & go? I'll go to file nomination tomorrow. pic.twitter.com/CDBND3kkVU