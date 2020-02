Delhi Election Result LIVE: BJP के 21 साल बाद सत्ता में वापसी के सपने पर AAP ने फेरी 'झाड़ू'

Delhi Election Results 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है. रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) 50 से ज्यादा सीटों पर आगे बनी हुई है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी 15 से ज्यादा सीटों पर आगे है. कांग्रेस की बात करें तो वह एक सीट पर आगे बनी हुई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से आगे बने हुए हैं. चुनाव परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है. दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं. इस चुनाव में कुल 672 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला आज सामने आ जाएगा. चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच हुआ है. मतदान पश्चात आए सभी एक्जिट पोल में आम आदमी पार्टी (आप) को दोबारा दिल्ली की सत्ता मिलने की संभावना जताई गई है.

#ResultsWithNDTV | ओखला विधानसभा सीट से भारी मतों से आगे चल रहे आप उम्‍मीदवार अमानतुल्‍लाह खान ने कहा, दिल्‍ली की जनता ने आज बीजेपी और अमित शाह जी को करंट लगाने का काम किया है, ये काम की जीत हुई है और नफरत की हार. मैंने नहीं जनता ने रिकॉर्ड तोड़ा है.

#ResultsWithNDTV | गौतम गंभीर ने कहा, "हम दिल्‍ली चुनाव के परिणाम स्‍वीकार करते हैं और अरविंद केजरवाल और दिल्‍ली के लोगों को बधाई देते हैं. हमने पूरी कोशिश की, शायद हम राज्‍य के लोगों तक पहुंच नहीं पाए. मुझे उम्‍मीद है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्‍व में दिल्‍ली विकास करेगी."

- चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कबूल की हार. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं परिणाम स्वीकार करती हूँ, पर हार नहीं. हिन्दू-मुस्लिम वोटों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण किया गया. कॉंग्रेस पार्टी को अब नए चेहरों के साथ एक नई लड़ाई और #दिल्ली की जनता के लिए एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा. आज लड़ेंगे तो कल जीतेंगे भी.'

- दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा: पार्टी के प्रदर्शन की मैं जिम्मेदारी लेता हूं. हम इसके पीछे की वजहों का विश्लेषण करेंगे. हमारे वोट फीसद में गिरावट की वजह भाजपा और आम आदमी पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति है.

Subhash Chopra, Delhi Congress Chief: I take responsibility for the party's performance, we will analyse the factors behind this. Reason for the drop in our vote percentage is politics of polarization by both BJP and AAP. #DelhiElectionResultspic.twitter.com/7cUv0loVAM — ANI (@ANI) February 11, 2020

- दिल्ली के उपमुख्यमंत्री तथा AAP प्रत्याशी मनीष सिसोदिया पटपड़गंज विधानसभा सीट पर पिछड़ गए हैं, और BJP के रविंदर सिंह नेगी आगे चल रहे हैं.

- करोल बाग सीट पर आप के विशेष रवि भाजपा के योगेंद्र चंदोलिया से 10,038 मतों से आगे.

- चांदनी चौक से कांग्रेस की अल्का लाम्बा के खिलाफ AAP के प्रह्लाद सिंह साहनी आगे चल रहे हैं.

- ओखला से AAP के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ BJP के ब्रहम सिंह आगे चल रहे हैं.

- कालकाजी से AAP की आतिशी के खिलाफ BJP धरमबीर सिंह आगे चल रहे हैं.

- कृष्णा नगर से कांग्रेस के डॉ अशोक वालिया के खिलाफ BJP के डॉ अनिल गोयल आगे हैं.

- गांधी नगर से कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ AAP के नवीन चौधरी आगे हैं.

- गांधी नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली

- छावनी सीट से एनसीपी उम्मीदवार कमांडो सुरेंद्र

- शाहदरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल

- चांदनी चौक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा

- द्वारका सीट से कांग्रेस आदर्श शास्त्री

- बल्लीमारान से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ

- पटेल नगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा तीर्थ

- हरिनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार तजिंदर पाल सिंह बग्गा

- रोहिणी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता

- संगम विहार सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूनम आजाद

- ओखला से AAP के अमानतुल्लाह खान

- कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, "ये शुरुआती रुझान हैं. अभी ये कह देना मुश्किल है कि कौन सरकार बनाएगा. जनता जो फैसला करेगी वो हमको मंजूर होगा."

- दिल्ली चुनाव : भाजपा के धर्मवीर सिंह कालकाजी सीट से आप की आतिशी से 254 मतों से आगे.

- दिल्ली विधानसभा चुनाव: आप के राघव चड्ढा राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सरदार आर.पी. सिंह से 4131 मतों से आगे चल रहे हैं.

- दिल्ली विस चुनाव : भाजपा नेता कपिल मिश्रा मॉडल टाऊन निर्वाचन क्षेत्र से आप उम्मीदवार अखिलेश पति त्रिपाठी से 98 मतों से आगे चल रहे हैं.

- दिल्ली चुनाव: विधानसभा अध्यक्ष एवं ‘आप' नेता राम निवास गोयल शाहदरा से भाजपा के संजय गोयल से 87 मतों से आगे चल रहे हैं.

- #ResultsWithNDTV | आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा, "दिल्ली में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल की जो काम करने वाली देशभक्ति है उसकी राजनीति चलेगी. दिल्ली की जनता इतिहास बनाने जा रही है."

- कालका जी सीट से AAP उम्मीदवार आतिशी पीछे

- अब तक (9:33 am) हासिल हुए रुझानों में भी आम आदमी पार्टी (AAP) काफी आगे है, और उसके प्रत्याशी 48 सीटों पर आगे चल रहे हैं. उधर, BJP उम्मीदवार 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी किसी भी सीट पर आगे नहीं है.

- शालीमार बाग विधानसभा सीट पर AAP प्रत्याशी बंदना कुमारी पीछे हो गई हैं.

- नजफगढ़ विधानसभा सीट पर AAP प्रत्याशी तथा दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत पिछड़ गए हैं.

#ResultsWithNDTV | दिल्‍ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्‍मीदवार राघव चड्डा गोल मार्केट के मतगणना केंद्र में मौजूद हैं.

#ResultsWithNDTV | महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा, "दिल्ली चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं कि घमंड की हार हुई है, विश्वास और विकास को जीत मिली है. दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 'एंटी नेशनल' घोषित किया है."

- दिल्ली: शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी के बहुमत का आंकड़ा पार होने के बाद जश्न मनाते कार्यकर्ता.

- सुबह 9 बजकर 10 मिनट पर रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 52, भाजपा 18 सीटों पर आगे बनी हुई है.

- आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, "अंतिम नतीजे आने दीजिए. दिल्ली में आप की बहुत बड़ी जीत होने वाली है."

- दिल्ली भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी: चुनाव से 2 महीने पहले 200 यूनिट बिजली फ्री देने के केजरीवाल सरकार के फैसले का गरीब तबके पर जरूर अच्छा असर पड़ा है. अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन तक पहुंचाने में कामयाब रहे तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा. और अगर बीजेपी के कार्यकर्ता सही तरीके से योजनाओं को जमीन पर नहीं पहुंचा पाए तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने की केजरीवाल सरकार का फायदा केजरीवाल को मिलेगा.

- पटेल नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ पीछे चल रही हैं.

- तिमारपुर विधानसभा सीट पर BJP प्रत्याशी सुरिंदर पाल सिंह पीछे चल रहे हैं.

- मंगोल पुरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलौठिया पीछे चल रहे हैं.

- मंगोल पुरी विधानसभा सीट पर AAP नेता तथा दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला आगे चल रही हैं.

- बाबरपुर विधानसभा सीट पर AAP नेता तथा दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय आगे चल रहे हैं.

- शाहदरा विधानसभा सीट पर AAP नेता तथा दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल आगे चल रहे हैं.

- राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर AAP के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा आगे चल रहे हैं.

- तिलक नगर विधानसभा सीट पर BJP प्रत्याशी राजीव बब्बर पीछे चल रहे हैं.

- कालकाजी विधानसभा सीट पर AAP प्रत्याशी आतिशी आगे चल रही हैं.

- गांधी नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली पीछे चल रहे हैं.

- नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और पटपड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया आगे बने हुए हैं.

- रोहिणी से भाजपा विजेंद्र गुप्ता और हरिनगर से तजिंदर पाल सिंह बग्गा आगे बने हुए हैं.

- बल्लीमारान से कांग्रेस के हारुन यूसुफ आगे हैं, जबकि चांदनी चौक से अल्का लांबा पीछे हैं.

- महारानी बाग के मतगणना केंद्र की तस्वीरें

- सुबह 08 बजकर 15 तक के शुरुआती रुझान

- दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान मिल रहे शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी (AAP) की ही वापसी साफ नज़र आ रही है. अब तक कुल 70 में से 69 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से 53 सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं. उधर, BJP उम्मीदवार 15 सीटों पर पर ही बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस का प्रत्याशी सिर्फ एक सीट पर आगे है.

- शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है. आप 41 पर और भाजपा 13 सीटों पर आगे बनी हुई है.

- शुरुआती रुझानों में भाजपा और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. 8.6 बजे तक आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों 5-5 सीटों पर बनी हुई थीं.

- Delhi Election Result: पहला रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में.

- वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है.

- दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद आम आदमी पार्टी समर्थक

- #ResultsWithNDTV | दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा, "हम आज जीत के प्रति आश्‍वस्‍त हैं क्‍योंकि हमने पिछले पांच सालों में लोगों के लिए काम किया है." #DelhiResults #DelhiElectionResults

- कानपुर में आम आदमी पार्टी (AAP) के समर्थक पूजा करते हुए. दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

- चुनाव नतीजों से पहले अपने घर पर पूजा करते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया

- दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी: मैं नर्वस नहीं हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि आज का दिन भाजपा के लिए अच्छा होगा. हम दिल्ली में सत्ता में आ रहे हैं. अगर हम 55 सीटें जीतते हैं तो हैरान न होना.

- दिल्ली: भाजपा नेता विजय गोयल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा की.

- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के समर्थक.

- यह चुनाव शनिवार को हुआ था जिसे आप और भाजपा के मुकाबले के रूप में देखा गया। मतदान के बाद 593 पुरूष उम्मीदवारों और 79 महिला प्रत्याशियों की राजनीतिक तकदीर ईवीएम में कैद हो गयी.

- दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणबीर सिंह ने मतदान से एक दिन पहले कहा था कि सभी ईवीएमों का परीक्षण किया गया और वे फूलप्रुफ और छेड़छाड़ से परे हैं।

- दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को मतदान के बाद अब मंगलवार को होने जा रही मतगणना के सिलसिले में मतगणना केंद्रों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है.

- एक्जिट पोलों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की जीत का अनुमान व्यक्त करने और चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत की घोषणा में देरी विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर लोगों के बीच जिज्ञासा बहुत बढ़ गयी है.

- मतदान के करीब 24 घंटे बाद चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की कि अंतिम मतदान प्रतिशत 62.59 रहा जो 2015 की तुलना में पांच फीसद कम है. उसने कहा कि उसने आंकड़े संकलन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया. आप ने देरी को लेकर सवाल उठाये.

- एक्जिट पोलों में आप की आसान जीत का अनुमान लगाया गया है जो विकास के मुद्दे चुनाव में उतरी थी जबकि उसके प्रतिद्वंद्वी भाजपा ने अपना प्रचार सीएए विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रवाद के इर्द-गिर्द समेट रखा था. बाईस साल बाद सत्ता में पहुंचने के लिए आतुर भाजपा ने दिल्ली में आक्रामक प्रचार अभियान चलाया और स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी पार्टी के प्रचार की अगुवाई की.