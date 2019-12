Delhi Fire: सीएम केजरीवाल ने किया मृतकों के परिजनों को 10-10 और घायलों को 1-1 लाख रुपये मदद का ऐलान

दिल्ली की रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी के पास एक फैक्टरी में रविवार सुबह आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने कहा, यह बहुत दुखद है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, ''मैंने मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश दिया है. मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवाजा दिया जाएगा और घायलों को 1 लाख रुपये आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे. इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी''.

वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से एमपी मनोज तिवारी ने भी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''यह एक दुखद घटना है. शुरुआती जांच के मुताबिक फैक्टरी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को बीजेपी 5-5 लाख रुपये मदद देगी और घायलों को 25,000 की आर्थिक सहायता देगी''.

