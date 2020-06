दिल्ली के LG ने कोरोना मरीजों को 5 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारेंटीन सेंटर भेजने का फैसला वापस लिया

उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा, 'केवल वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन्हें जांच के बाद अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तो नहीं है लेकिन उनके पास घर में पृथक रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें क्वारेंटीन सेंटर जाना होगा.'

Regarding institutional isolation, only those COVID positive cases which do not require hospitalisation on clinical assessment & do not have adequate facilities for home isolation would be required to undergo institutional isolation.