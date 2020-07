दिल्ली-NCR में 2 दिन भारी बारिश के आसार, UP के कई जिलों में आज हो सकती है वर्षा

मौसम विभाग ने अपनी एडवायजरी में कहा, "दिल्‍ली-एनसीआर में 29 और 30 जुलाई की शाम को मध्यम बारिश के साथ एक से दो बार भारी बारिश होने की संभावना है." आईएमडी के क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, "मौजूदा समय में मानसून हिमालय के निचले इलाकों के करीब है. यह मंगलवार से दक्षिण की ओर शिफ्ट होने लगेगा. मंगलवार शाम से गुरुवार तक यह दिल्‍ली-एनसीआर के करीब रहेगा. इस दौरान, अरब सागर से दक्षिण और बंगाल की खाड़ी से पूर्व की ओर हवाएं चलेंगी, जो हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान पहुंचेंगी. इस वजह से इन क्षेत्रों में भारी से लेकर मूसलाधार बारिश तक होगी."

28.07.2020; 0545 IST: Light intensity rain would occur over and adjoining areas of Agra during the next 2 hours. pic.twitter.com/6oFVmTIE4F