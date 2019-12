DMRC की शानदार पहल, दिल्ली के इन दो मेट्रो स्टेशनों पर किराये पर मिलेगी इलेक्ट्रिक साइकिल

प्रदूषण से पटे शहरों का जिक्र करें तो देश के कई शहर इस फेहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े कई बार इतने भयावह होते हैं कि इस शहर में भविष्य की कल्पना भी 'कोरी कल्पना' ही लगती है. दिल्ली के प्रदूषण के इजाफे में एक हाथ यहां धुआं छोड़ रहे वाहनों का भी होता है. यही कारण है कि राज्य सरकार 'ऑड-ईवन' लागू करने पर मजबूर होती है. इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाली कंपनी 'मोबिसी जिप' से हाथ मिलाया है. यानी दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर आप किराए पर इन ई-साइकिल का लुत्फ ले सकते हैं.

मंगलवार को डीएमआरसी के डायरेक्टर (ऑपरेशंस) एके गर्ग ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई. दिल्ली के मालवीय नगर और साकेत मेट्रो स्टेशन पर ई-साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं. यहां से लोग किराये पर इन साइकिलों को ले सकते हैं. डीएमआरसी ने लोगों के बीच ई-वाहनों के इस्तेमाल को लेकर कई योजनाएं तैयार की हैं. इसके तहत दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर ई-रिक्शा, ई-बाइक्स और ई-साइकिल लोगों के सफर को आसान बना रही हैं.

In a move to further boost last mile connectivity for passengers, DMRC along with Mobycy Zypp has introduced e-cycle service at Malviya Nagar & Saket metro stations today. The service was formally flagged off by Shri AK Garg, Director(Operations)/DMRC from Malviya Nagar station. pic.twitter.com/KKdQPY5Bqo