दिल्ली: मेट्रो की येलो लाइन पर आई तकनीकी खराबी, हजारों यात्री बीच रास्ते में फंसे, कई जगह लगा जाम

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन (Metro Yellow Line) में मंगलवार सुबह तकनीकी खराबी आने से सेवा बाधित हो गई जिससे यात्रियों को परेशानी हुई. येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली को हरियाणा के हुड्डा सिटी सेंटर से जोड़ती है. तकनीकी खराबी आने की वजह से मुसाफिरों को अपने गतंव्य स्थल पहुंचने में काफी परेशानी हुई और कई यात्री तो कुतुब मीनार स्टेशन पर फंस गए. डीएमआरसी (Delhi Metro) के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छतरपुर में तकनीकी खामी आने के बाद, येलो लाइन पर रेल सेवा प्रभावित हुई. समस्या को दुरूस्त किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि हुड्डा सिटी सेंटर और सुल्तानपुरी के बीच तथा समयपुर बादली एवं कुतुब मीनार के बीच ट्रेनों को अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया, ‘सुल्तानपुरी और कुतुब मीनार के बीच कोई ट्रेन नहीं चल रही है.' दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर फंसे हुए यात्रियों के लिए सुल्तानपुर से कुतुबमीनार स्टेशन के बीच फीडर बस चला रहा है. इस वजह से उस इलाके में जाम की स्थिति देखने को मिली.

Train movement partially normalised between Qutub Minar and Chhattarpur. Single line operational at the moment. We will keep you updated. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) May 21, 2019

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैंने परिवहन मंत्री से रिपोर्ट मांगी है और दिल्ली मेट्रो से इसके समाधान के लिए कहा है.

I have asked transport minister to seek a detailed report and direct Delhi Metro to fix responsibility https://t.co/0jkf9HvfKb — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 21, 2019

मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की

बता दें, इससे पहले 15 मई को भी दिल्ली मेट्रो के कई हिस्सों में तकनीकी समस्या के कारण सेवा में विलंब हुआ था. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया था कि सेवाओं में थोड़ा विलंब था लेकिन बाद में ठीक हो गई थीं. रेड लाइन पर पहले तीस हज़ारी और शास्त्री पार्क के बीच ट्रेनों की आवाजाही थोड़ी धीमी थी और इसके बाद पीतमपुरा-केशवपुरम सेक्शन पर भी सेवा में विलंब हुई. अधिकारियों ने बताया कि ब्लू लाइन पर द्वारका और कीर्ति नगर के बीच भी तकनीकी समस्या के कारण सेवा विलंब हुई.

Weirdest #DelhiMetro experience today. People are waking on metro tracks. pic.twitter.com/E6THS77ZXi — Vishal Toshiwal (@vishaltoshiwal) May 21, 2019

#delhimetro is running till qutab minor, feeder bus from there to sultanpur. Too much rush at qutab minor, skip office and go home. pic.twitter.com/prt2mR2BzW — Gyan University (@gyan_university) May 21, 2019

साथ ही उन्होंने बताया था कि ग्रीन लाइन पर घेवर से इंद्रलोक और कीर्ति नगर स्टेशनों पर भी सेवाओं में विलंब हुआ. अशोक पार्क मेन से कीर्ति नगर में भी सेवा में विलंब हुआ लेकिन बाद में वह बहाल कर दी गई थी. रेड लाइन पर शहीदस्थल और रिठाला सेक्शन के बीच भी थोड़े विलंब के बाद सेवा सामान्य हो गई थी.

