दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी से पारा लुढ़का, कोहरा भी छटा, अगले हफ्ते ठंड बढ़ने के आसार

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, और रामपुर एवं आसपास के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अगले तीन घंटों में बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी आशंका जताई है.

Rain/thundershowers & lightning very likely to occur during next three hours (valid up to 10:35 am) at isolated places over Gautam Buddh Nagar, Ghaziabad, Bulandsahar, Aligarh, Moradabad, Sambhal, Badaun, Rampur. districts and adjoining areas: Meteorological Centre, Lucknow