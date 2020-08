Delhi Rain: दिल्ली-NCR में भारी बारिश ने दी गर्मी से राहत, कई जगह जलजमाव भी हुआ

IMD ने अपने एक ट्वीट में बताया है, 'संभल, गुलौटी, सियाना, बुलंदशहर, खुर्जा, कोसली, बवाल, नूह, सोहना, पलवल, होदल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और बल्लभगढ़ और इनसे सटे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.' मौसम विभाग ने इसके पहले अनुमान जारी किया था कि बुधवार को कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.

Thunderstorm with light to moderate rain would occur over and nearby Barsana, Sonipat, Bagpat, Sambhal, Chandausi, Gulaoti, Siyana, Bulandshahar, Rewari, Bawal, Narnaul, Khatoli, Muzaffarnagar, Bijnor, Amroha, Moradabad, Chandpur during next 2 hours. pic.twitter.com/o5etK6hZeW