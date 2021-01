Weather Update: दिल्ली-NCR में घना कोहरा, पंजाब से बिहार तक कोहराम, कई इलाकों में बारिश के आसार

कोहरे का असर आवागमन पर भी पड़ा है. इसकी वजह से नॉर्दर्न रेलवे की दस ट्रेनें देरी से चल रही हैं. IMD ने कई राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी से 24 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है. दिल्ली, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में 23 जनवरी को बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं.

घने कोहरे की चादर में लिपटे भारत के कई राज्य, अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं?

पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से मौसम करवट बदल सकता है. IMD के मुताबिक समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी विक्षोभ का एक टर्फ सक्रिय है, उसकी वजह से उत्तर भारत में बूंदाबांदी या हल्की बारिश से फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. हरियाणा के पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल तक 24 जनवरी को 2 से 4 डिग्री तक तापमान में कमी आने की भी संभावना जताई गई है. 25 और 26 जनवरी को भी धुंध छा सकती है.

'जम गई डल झील', श्रीनगर में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड, 1991 के बाद पहली बार माइनस 8.4 डिग्री तापमान

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 23 जनवरी से 26 जनवरी तक असम, मेघालय नागालैंड, त्रिपुरा में सुबह के समय भारी कोहरा छा सकता है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों में 23 जनवरी को भारी कोहरा छा सकता है. पटियाला, गोरखपुर, भागलपुर, मालदा में आज सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम दर्ज की गई. दिल्ली के कई इलाकों, चंडीगढ़, अंबाला, पटना में भी दृश्यता 50 मीटर के करीब रही.

