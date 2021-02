किसानों के खिलाफ बैरिकेडिंग के सवालों पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर- '26 जनवरी को क्यों नहीं पूछा था?'

मंगलवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव से इस संबंध में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि '26 तारीख की घटना के बाद यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया था?' उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जरूरत के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया, 'मुझे हैरानी है कि जब पुलिस के खिलाफ ट्रैक्टर इस्तेमाल किए गए थे. 26 तारीख को भी बैरिकेड्स तोड़े गए थे लेकिन उसपर कोई सवाल नहीं पूछा गया. अब हमने क्या किया है? हम बस बॉर्डर पर बैरिकेडिंग मजबूत कर रहे हैं ताकि फिर से इन्हें न तोड़ा जाए.'

I'm surprised that when tractors were used, Police was attacked, barricades were broken on 26th no questions were raised. What did we do now? We've just strengthened barricading so that it's not broken again: Delhi Police Commissioner when asked about barricading at Delhi borders pic.twitter.com/FQkI1qZ75q