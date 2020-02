दिल्ली पुलिस ने जारी किए टेलिफोन नंबर, पीड़ितों के बारे में मिलेगी जानकारी

दिल्ली पुलिस ने पीड़ितों के परिजनों के लिए कुछ अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जहां पर लोग अपने परिजनों या फिर अन्य स्थितियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं. समाचार एजेंसी ANI के अनुसार में इनमें अलग-अलग अस्पतालों में तैनात पुलिस कर्मियों के नंबर हैं. गुरु तेग बहादुर अस्पताल में सब-इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह से जानकारी हासिल की जा सकती है, जिनका मोबाइल नंबर 9818120026 है. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में सब-इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह जानकारी देंगे, जिनका मोबाइल 7982756328 है. मौलाना आज़ाद अस्पताल में 7982756328 मोबाइल नंबर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं, यहां सब-इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह की तैनाती है. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिनका मोबाइल नंबर 9818313342 है. और अल हिन्द अस्पताल में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र राणा पीड़ितों से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9868738042 है.

Delhi Police: Any person who wants the details of any victim, he or she may contact the following officers. #DelhiViolencepic.twitter.com/casFST2mnx