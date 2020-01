अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास का तंज, कम से कम 'परिवार-संस्कार-सरोकार' जैसे शब्दों को तो...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीरवाल (Arvind Kejriwal) ने छह घंटे इंतजार के बाद नई दिल्ली विधानसभा सीट से परचा दाखिल किया. नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को दिल्ली स्थित जामनगर हाउस में स्थापित चुनाव कार्यालय में कम से कम 50 निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कतार में थे. आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को छह घंटे तक इंतजार को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोला. 'आप' ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि, 'बीजेपी वालों! चाहे जितनी साज़िश कर लो, अरविंद केजरीवाल को न नॉमिनेशन भरने से रोक पाओगे और न ही तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से. तुम्हारी साज़िशें कामयाब नहीं होंगी.'





उधर, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'करीब 35 ऐसे उम्‍मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में बैठे हैं जिनके पास जरूरी कागजात तक नहीं हैं. यहां तक कि उनके पास 10 प्रस्‍तावकों के नाम तक नहीं हैं. वो इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनके कागजों की जांच पूरी नहीं हो जाती और वो नामांकन दाखिल नहीं कर लेते, वो सीएम केजरीवाल को नामांकन दाखिल नहीं करने देंगे. इन लोगों के पीछे बीजेपी है.'

Doesn't matter. Many of them r filing for the first time. They r bound to make mistakes. We also made mistakes the first time. We shud hand hold them. I am enjoying waiting wid them. They r all part of my family. https://t.co/9s8hRDnjSU