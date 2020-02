Delhi Polls 2020: चुनाव से ठीक पहले राजनाथ सिंह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पढ़ाया राष्ट्र धर्म का पाठ, कहा - अब तो आप...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें राष्ट्र धर्म निभाने की नसीहत दी है. उत्तम नगर में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चाहिए कि वह धुव्रीकरण की राजनीति करना बंद करें. इससे देश को ही नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि आज विपक्ष को अपना धर्म निभाना चाहिए. लेकिन वह राष्ट्र धर्म की भी अनदेखी नही कर सकते हैं. बता दें कि राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों (Delhi Assembly Elections 2020) के लिए 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. 11 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा. इस बार भी आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच कड़ा मुकाबला है. सभी दलों के नेता धुआंधार प्रचार में व्यस्त हैं. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) भी रैली कर BJP के लिए वोट मांग रहे हैं. शुक्रवार को महरौली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 24 कैरेट का सोना हैं.

Defence Minister & BJP leader, Rajnath Singh in Uttam Nagar, Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) & Congress should stop the politics of polarization, it harms the nation. Opposition should follow its 'vipaksh dharma' but they should not overlook 'Rashtra dharma'. #DelhiElectionspic.twitter.com/4yfjvq0wrC