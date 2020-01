कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी LIST जारी की, केजरीवाल के खिलाफ इस नेता को मैदान में उतारा

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Elections 2020) के लिए कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों को दूसरी सूची जारी कर दी. कांग्रेस ने इस सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ नई दिल्ली सीट से रोमेश सभरवाल (Romesh Sabharwal) को मैदान में उतारा है. कांग्रेस ने बीते शनिवार को 70 विधानसभा सीटों में से 54 के उम्‍मीदवारों की घोषणा की थी. कांग्रेस ने पहली सूची में अलका लांबा को चांदनी चौक सीट से उम्‍मीदवार बनाया था.

Congress releases list of 7 candidates for #DelhiElections2020. Romesh Sabharwal to contest against Chief Minister Arvind Kejriwal from New Delhi seat. pic.twitter.com/9eosVmxmys