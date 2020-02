वोटिंग से एक दिन पहले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को वोटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर शनिवार शाम पांच बजे तक केजरीवाल से जवाब मांगा है. आयोग ने दिल्ली के सीएम द्वारा तीन फरवरी को ट्वीट किए गए एक वीडियो पर नोटिस जारी किया है. केजरीवाल को यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जारी की गई है. बता दें कि दिल्ली में शनिवार को चुनाव होने हैं और मतगणना 11 फरवरी को होगी.





Election Commission issues notice to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal over a video he uploaded on his Twitter account. Commission said it was a violation of the Model Code of Conduct (MCC). pic.twitter.com/jwScMKMGs8