Delhi Polls: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'बिरयानी' वाले बयान पर चुनाव आयोग का नोटिस

चुनाव आयोग (Election Commission) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दिल्ली के करावल नगर में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को अरविंद केजरीवाल बिरयानी खिला रहे हैं.'





Election Commission has issued a notice to Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath for violation of model code of conduct over his speech in Karawal Nagar where he said 'Kejriwal is feeding Biryani to Shaheen Bagh protesters' #DelhiElections2020 (file pic) pic.twitter.com/Q2E880MIww