दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक केंद्रीय मंत्री ने कहा 'गाजर खाओ' तो दूसरे बोले 'संगीत सुनिए' तो लोगों में ऐसे फूटा गुस्सा

दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है, ऐसे में रविवार को दो केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट किए, जिन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस दौरान संगीत सुनने की सिफारिश की तो स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का मुकाबला करने के लिए गाजर खाने का सुझाव दिया. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जावड़ेकर जो प्रदूषण से निपटने के उपायों पर अरविंद केजरीवाल तीखी तकरार कर रहे हैं. जावेड़कर ने रविवार को अंग्रेजी और हिंदी में एक ट्वीट किया. हिंदी में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'अपने दिन की शुरुआत संगीत से करें. नीचे वीणा प्रतिपादक 'इमानी संकरा सास्त्री' की एक 'विषयगत' रचना "स्वगतम्" की कड़ी दी गई है.'

वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह ने ट्वीट करते हुए कि प्रदूषण से पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए गाजर खाने का सुझाव दिया. दोनों केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट पर यूजर्स ने गुस्सा जाहिर करते हुए प्रतिक्रियाएं दीं. रविवार के दिन #DelhiAirEmergency और #DelhiBachao ट्रेंड कर रहे थे.

Eating carrots helps the body get Vitamin A, potassium, & antioxidants which protect against night blindness common in India. Carrots also help against other pollution-related harm to health.#EatRightIndia@PMOIndia@MoHFW_INDIA@fssaiindiapic.twitter.com/VPjVfiMpR8 — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) November 3, 2019

बता दें, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रविवार को तीन साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया और इसके कारण परेशानी झेल रहे सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इच्छा व्यक्त की कि वे खराब वायु गुणवत्ता के कारण शहर छोड़कर जाना चाहते हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को शाम चार बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 494 दर्ज किया गया जो छह नवंबर 2016 के बाद से सर्वाधिक है. उस दिन एक्यूआई 497 था. दिल्ली के 37 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 21 में एक्यूआई 490 से 500 के बीच दर्ज किया गया. आया नगर, अशोक विहार, आनंद विहार और अरविंदो मार्ग में शाम सात बजे वायु गुणवत्ता सर्वाधिक खराब दर्ज की गई.