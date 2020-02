दिल्ली की हार पर कांग्रेस में रार! सिंधिया और जयराम रमेश ने उठाए सवाल- 'हम में से कई लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे अभी भी...'

दिल्ली विधानसभाचुनाव में कांग्रेस (Congress) की करारी शिकस्त के बाद पार्टी में उथलपुथल का माहौल है. दिल्ली में लगातार दूसरी बार कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई है. पार्टी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. चुनावी नतीजे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और दिल्ली के प्रभारी पद से पीसी चाको ने इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने दोनों इस्तीफों को स्वीकार भी कर लिया है. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हार के लिए पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं.



Congress' Jyotiraditya Scindia on #DelhiElectionResult2020: It is highly disappointing for our party. There is an urgent need for a new ideology &a new work process. Country has changed, so we also need to opt for a new way of thinking&connect with the people of the country. pic.twitter.com/dmuu1VdnPF