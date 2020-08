DSGMC ने बंगला साहिब गुरुद्वारा में खोला दवाखाना, फैक्ट्री कीमतों पर बेची जाएंगी दवाइयां

बता दें, इन दुकानों में जरूरतमंद लोगों को फैक्ट्री की कीमतों पर ही दवाइयां बेची जाएंगी जो काफी हद तक सस्ती होगीं. न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक, ''दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने शनिवार को बाला प्रीतम दवाखाने की शुरुआत की है. यहां मिलने वाली दवाइयां एमआरपी से सस्ती होंगी क्योंकि इन्हें फैक्ट्री की कीमतों पर बेचा जाएगा और इसका खर्च डीएसजीएमसी द्वारा उठाया जाएगा''.

