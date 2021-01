दिल्ली में टीका लगने के बाद 51 मामलों में छोटी प्रतिकूल घटनाएं हुईं, एक की हालत गंभीर

BJP सांसद औऱ तृणमूल विधायक ने भी पहले दिन लिया कोरोना का टीका

दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 4319 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगे. कुल 8100 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दिन टीके लगने की उम्मीद थी, इस हिसाब से 53.32% ने टीके लगवाए.

2 healthcare workers who received COVID vaccine at NDMC's Charak Palika Hospital, Delhi faced mild adverse event post-vaccination.They suffered mild tightness in the chest. They were kept under observation by AEFI team, discharged after 30mins when they felt normal: NDMC official