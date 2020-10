पशुचिकित्सा की छात्रा की नई पहल, आवारा कुत्तों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए बनाए रिफ्लेक्टिव कॉलर

दिल्ली में एक पशुचिकित्सा की छात्रा(veterinary student) ने सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों(stray dogs) के लिए एक नई पहल की है. इस छात्रा ने सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर(reflective collars) बनाया है. यह छात्रा सड़क पर घूमने वाले सभी कुत्तों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए उनके गले में यह रिफ्लेक्टिव कॉलर पहनाती है और साथ ही इन कुत्तों को खाना भी खिलाती है.

Delhi: A veterinary student feeds & puts reflective collars on stray dogs. She says, "During lockdown, dogs got used to having no cars on roads. Now that vehicles are back on roads, I am putting these collars so that driver can see them from distance & accidents can be avoided." pic.twitter.com/LMFpwpF4HT