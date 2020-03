दिल्ली हिंसा को लेकर ओवैसी की मोदी सरकार पर हमला- 'सांसदों को बोलने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि...'

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा का विरोध करने के लिए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सांसदों को बोलने से रोका नहीं जा सकता. उनकी ये टिप्पणी तब आई है, जब एक दिन पहले ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा बुलाई गई एक बैठक में हिस्सा लिया था. स्पीकर सदन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलों के साथ बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था. ओवैसी ने ट्वीट की सीरीज जारी करते हुए कहा, 'मैंने स्पीकर द्वारा बुलाई गई सभी पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया. संसद में 2002 के गुजरात दंगों पर चर्चा हुई. अब सरकार दिल्ली में हुए नरसंहार पर चर्चा का विरोध कर रही है, क्योंकि इससे शांति भंग होगी.'



I just participated in an All Party Meeting called by @loksabhaspeaker. Parliament had discussed Gujarat 2002 riots & a Parliamentary Delegation was sent following riots



The govt is now opposing a discussion in Lok Sabha about #DelhiCarnage arguing that it'll disrupt peace