Delhi Violence: AAP पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का केस दर्ज 

आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का केस दर्ज किया गया है. इन लोगों के खिलाफ दयालपुर थाने में केस दर्ज हुआ है. पुलिस ने बताया आईबी कर्मी अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. क्राइम ब्रांच मामले की जांच करेगी. बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ताहिर के घर को भी सील कर दिया था. ताहिर हुसैन के जिस घर को सील किया गया था उसमें उनकी फैक्ट्री भी है. बता दें कि दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) पर आरोप है कि हिंसा भड़काने में उनका हाथ है. हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मी अंकित शर्मा के परिजनों ने कथित तौर पर Tahir Hussain पर हत्या करने का आरोप लगाया है.



Delhi violence: FIR registered under section 302 IPC (Punishment for murder) at Dayalpur police station, AAP Councilor Tahir Hussain named in the 'Details' section of the FIR. pic.twitter.com/pLQyFyKxeo