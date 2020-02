सोनिया गांधी ने दिल्ली में CAA के खिलाफ हुई हिंसा की निंदा की, कहा- 'धर्म के आधार पर देश को बांटने की मंशा रखने वाले...'

उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत चार लोगों की मौत हो गई. इसके साथ-साथ करीब 50 पुलिसवालों के घायल होने की भी खबरें हैं. नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में 10 जगहों पर पुलिस ने धारा 144 लगा दी है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के लोगों से साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और धर्म के आधार पर देश को बांटने की 'बुरी मंशा' रखने वाली ताकतों को हराने की सोमवार को अपील की. उन्होंने हिंसा में हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति एकजुटता जताई. कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा, 'महात्मा गांधी की धरती पर हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती और न ही देश में ऐसी ताकतों के लिए कोई जगह हो सकती है जो लोगों पर अपनी साम्प्रदायिक और विभाजनकारी विचारधारा थोपना चाहती हैं.'



Congress President Sonia Gandhi: I appeal to the people of Delhi to maintain communal harmony and defeat the ill intentions of forces trying to divide India on the basis of religion. pic.twitter.com/uYTEqTJs5W