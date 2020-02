NSA अजित डोभाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, लोग बोले- 'आप आ गए, हम लोगों में हिम्मत आ गई'

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल (Ajit Doval) ने हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और मौजपुर का दौरा किया. इससे पहले उन्होंने सीलमपुर डीसीपी ऑफिस में आला अफसरों के साथ बैठक की. बैठक में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एसएन श्रीवास्तव सहित कई आला अफसर मौजूद थे. बैठक के बाद अजित डोभाल वहां स्थानीय नागरिकों से मिले. उन्होंने एक महिला से बात करते हुए कहा कि 'प्रेम की भावना बनाकर रखिये. हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है. देश को मिलकर आगे बढ़ाना है. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा कि 'आपके होते हुए हमें कोई टेंशन नहीं है, आप आ गए हमलोगों में हिम्मत आई गई.' डोभाल ने इस दौरान कहा कि हालात पूरी तरह काबू में है. उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हमें बताइये. यहां पूरी की पूरी फोर्स आपलोगों के लिए तैनात है. अजित डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हुक्म से ही हम यहां पहुंचे हैं. आपलोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं पूरे इलाके में घूमा. लोग एकता चाहते हैं, लोग शांति चाहते हैं.

