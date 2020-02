Delhi Violence : हिंसा के मामलों की जांच के लिए SIT गठित, दो टीमें बनाई गईं, अब तक 38 मौतें

दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Violence) की जांच के लिए स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (SIT) गठित की गई है. यह एसआईटी क्राइम ब्रांच की होगी. दिल्ली पुलिस के एडीशनल सीपी क्राइम बीके सिंह की अगुवाई में यह एसआईटी काम करेगी. क्राइम ब्रांच की एसआईटी की दो टीमें बनाई गई हैं जो मिलकर नार्थ-ईस्ट दिल्ली में हिंसा की जांच करेंगी. दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक मरने वालों की संख्या 38 हो गई है. हिंसा के मामलों में अब तक 48 एफआईआर दर्ज हुई हैं. इसके अलावा 20 और मामले दर्ज किए जा रहे हैं. करीब एक हजार सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है.

एसआईटी (विशेष जांच दल) की जांच टीमों के मुखिया दो डीसीपी होंगे. एक टीम के मुखिया डीसीपी जॉय ट्रिकी होंगे और दूसरी टीम के मुखिया डीसीपी राजेश देव होंगे. दोनों टीमों में चार-चार एसीपी होंगे. यानी कुल आठ एसीपी शामिल होंगे. इन टीमों में तीन-तीन इंस्पेक्टर, चार-चार सब इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मी शामिल रहेंगे.

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने बताया कि दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में अब तक 48 एफआईआर दर्ज हुई हैं. इसके अलावा 20 और मामले दर्ज किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक हजार सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है.

Delhi Violence : पार्टी नेताओं पर लगे आरोप पर बोले दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल -'अगर AAP का कोई शामिल हो तो उसे डबल सजा दो'

रंधावा ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हालात नियंत्रण में है और स्थिति एकदम सामान्य है. पहले के मुकाबले पीसीआर कॉल बहुत कम आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अमन कमेटी के साथ मिलकर शांति की अपील की जा रही है. हर एंगल से हिंसा की जांच की जा रही है. कई जगह छापेमारी चल रही है.

MS Randhawa, Delhi Police PRO: Situation is normal. No incident took place today. Adequate forces have been deployed. 48 FIRs registered so far, more FIRs are being registered as we are getting more info. 350 Aman committee meetings have been held so far. #NortheastDelhipic.twitter.com/6wfXGvHfC2