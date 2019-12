उत्तर भारत में बर्फबारी के चलते बढ़ी ठंड, भारी बारिश के बाद दिल्ली में भी सर्द हुई हवाएं, हवाई सेवाओं पर असर

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ गई है. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार को भारी बारिश हुई और ठंडी हवाएं चलीं, जिससे लोग ठिठुरने लगे. भारी बारिश के बाद भी दिल्ली की हवा दूषित है. 'सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड' के अनुसार, शुक्रवार सुबह 7 बजे आनंद विहार, पंजाबी बाग, लोधी रोड और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में हवा सबसे खराब पाई गई. दिल्ली में बृहस्पतिवार को भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए संचालन बंद रहा और 17 उड़ानों के मार्ग बदल दिए गए. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. एयर इंडिया और विस्तारा की उड़ानें भी प्रभावित हुईं. अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम के मद्देनजर देर शाम लगभग दस मिनट के लिए संचालन बंद रहा और 17 उड़ानों के मार्ग बदले गए.

एयर इंडिया ने ट्वीट कर बताया कि उसने कम से कम दो उड़ानों को जयपुर की ओर मोड़ दिया है और कुछ अन्य उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया है. ट्वीट के अनुसार, विस्तारा की पांच उड़ानों को अहमदाबाद और एक उड़ान को अमृतसर की ओर मोड़ दिया गया. भारतीय मौसम विभाग में क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शहर में तेज ठंडी हवाओं और बिजली कड़कने के साथ लगभग दो घंटे बारिश हुई. उन्होंने कहा, '14-15 दिसंबर को शहर का तापमान गिरकर 10 डिग्री से नीचे जा सकता है.' शहर का न्यूनतम पारा 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान औसत से दो डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

Delhi: Air quality in 'Very Poor' category in Anand Vihar, Punjabi Bagh, Lodhi Road and India Gate circle areas, as per Central Pollution Control Board (CPCB). pic.twitter.com/RlBqIuV0WP