ठंड की चपेट में दिल्ली, 2.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, पहाड़ी राज्यों में हो सकती है बर्फबारी

उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है. पहाड़ी राज्यों की तुलना में इस बार राजधानी दिल्ली में भी भयानक ठंड पड़ रही है. दिल्ली में ठंड ने पिछले 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल 118 साल में दिसंबर का यह महीना सबसे सर्द दिसंबर दर्ज किया गया है. वहीं, शनिवार को दिल्ली के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार सुबह तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों में पारा इससे भी नीचे जा सकता है.

दिल्ली में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है. शुक्रवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम दर्ज किया गया था. यहां पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था. शनिवार को दर्ज किए गए तापमान ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया. आज (शनिवार) सुबह तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. विभाग ने लोगों से सावधान रहने को कहा है. दिल्ली में जगह-जगह बने रैन बसेरों में प्रशासन की ओर से गद्दे और कंबल की व्यवस्था की गई है.

India Meteorological Department (IMD): Temperature of 2.4°C recorded in Delhi at 6:10 am, today. pic.twitter.com/ijCWWArC5w