Delhi Weather: राजधानी में ठंड का कहर जारी, 2.4 डिग्री रहा पारा, और गिर सकता है तापमान

दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर बदस्तूर जारी है. सभी राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों में दिल्ली में बारिश के आसार हैं. बारिश की वजह से पारा और गिर सकता है, साथ ही इससे प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी. गुरुवार सुबह राजधानी एक बार फिर कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई. दिल्ली में 30 दिसंबर से कोहरा बना हुआ है. कोहरे की वजह से रेल व हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है. उत्तर भारतीय रीजन की 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं. कई फ्लाइट्स के रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं और कुछ फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है.

बुधवार को सफदरजंग इलाके में तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ठंड से बचने के लिए बेघर लोगों ने यहां बने रैन बसेरे में शरण ली. ठंड से बचाव के लिए प्रशासन लोगों को हर संभव मदद मुहैया करवा रहा है. रैन बसैरों में प्रशासन द्वारा गद्दे और कंबल की व्यवस्था की गई है. ठंड के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को बर्फबारी होने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर में नए साल की शुरूआत बर्फबारी के साथ हो चुकी है. यहां 30 दिसंबर की सुबह काफी बर्फ गिरी थी.

Delhi: People take refuge at a night shelter near Safdarjung Airport. Minimum temperature of 2.4°C was recorded in Safdarjung area on 1st January (yesterday). pic.twitter.com/8DxQHA86bx