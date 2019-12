Weather Report: कोहरे की चपेट में ठंड से ठिठुरती दिल्ली, कई इलाकों में विजिबिलिटी 'जीरो'

खास बातें दिल्ली पर ठंड का कहर कोहरे की चपेट में दिल्ली कई इलाकों में पारा न्यूनतम

उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पारा न्यूनतम की ओर बढ़ रहा है. राजधानी दिल्ली (Delhi Weather Report) की बात करें तो यहां भी ठंड नए रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है. दिसंबर के महीने को 118 साल में सबसे सर्द महीना घोषित किया जा चुका है. अभी तक सबसे कम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. राजधानी में सोमवार की शुरूआत भयंकर कोहरे के साथ हुई है. दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है. कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य है. कोहरे का असर रेलवे और हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. कई फ्लाइट्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और उन्हें डाइवर्ट किया गया है. पायलटों को प्लेन की लैंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं. एयरलाइन्स ने यात्रियों से संपर्क में रहने की अपील की है. रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि कम विजिबिलिटी की वजह से 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं.

सोमवार देर रात से ही दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई. कोहरे के साथ चल रही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई. रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कड़ाके की ठंड पड़ने पर दिल्ली में बने सभी रैन बसेरों में भी लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार, 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच यहां बारिश हो सकती है. जाहिर है कि बारिश के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

Dense fog cover in Delhi Cantonment area. Minimum temperature of 2.5°C was recorded in the national capital, on 29th December (yesterday). pic.twitter.com/8TWFYlympN — ANI (@ANI) December 29, 2019

Delhi Airport: Due to bad weather, flight operations are affected. CAT III B compliant aircraft & pilots are currently able to land. Passengers are requested to stay in touch with the airline concerned for updated flight information. — ANI (@ANI) December 30, 2019

Delhi: People take refuge at a night shelter near Anand Vihar Inter State Bus Terminal (ISBT). Minimum temperature of 2.5°C was recorded in the national capital, on 29th December (yesterday). pic.twitter.com/CQLGW05tQ1 — ANI (@ANI) December 30, 2019

दूसरी ओर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है. इस हफ्ते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है. दिसंबर मध्य में यहां बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई थी. सड़कें बर्फ से पटी नजर आ रही थीं. स्थानीय प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मशीनों की मदद से बर्फ हटाई थी. वहीं इस हफ्ते इन राज्यों के मैदानी हिस्सों में बारिश के चलते पारा और गिर सकता है. दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. स्थानीय प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है. बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए कई राज्यों से सैलानी भी यहां पहुंच रहे हैं.

