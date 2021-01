दिल्ली-NCR में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन, शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत; कोहरे ने भी थामी रफ्तार

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली से सटे रेवाड़ी, भिवाड़ी, मानेसर, गुरुग्राम, फरुखनगर, सोनीपत, गन्नौर, डेग, मथुरा, हाथरस, भरतपुर, हांसी, तोशाम, जींद, सफीदों, पानीपत, करनाल, शामली, कैथल, नरवाना, नारायणपुर, और नारनौल में बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है.

Minimum 7.0°C temperature was recorded in Delhi's Safdarjung at 8:30 am today, which is likely to rise by 5.9°C during next 24 hours. Minimum temperatures have increased by around 5℃ over Delhi. These temperatures are likely to maintain during next 2-3 days: IMD