Delhi Weather Today: कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली में प्रदूषण घटा, लेकिन गलन वाली सर्दी बढ़ी

दिल्ली में मंगलवार को प्रदूषण का स्तर 'मध्यम' श्रेणी में दिखा है, जो दिल्ली के हिसाब से बेहतर है. दरअसल, दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे कि प्रदूषण के कणों का छंटाव हो जा रहा है. धूप भी बीते दो-तीन दिनों से खिली-खिली सी निकल रही है, हालांकि, ठंडी हवाओं के चलते गलन वाली सर्दी बढ़ गई है.

मौसम विभाग ने सोमवार को बताया था कि दिल्ली में फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम रहते हुए 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है जो इस महीने में अब तक सबसे कम है. हालांकि हवा की गति तेज होने की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और यह ;'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गयी है. बता दें कि दिल्ली की रविवार को वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई थी लेकिन सोमवार को इसमें सुधार हुआ और यह ‘मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच ‘खराब', 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

