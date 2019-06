सीएम जगन मोहन रेड्डी ने गिरवा दी 8 करोड़ की बिल्डिंग, चंद्रबाबू नायडू लगाते थे 'जनता दरबार'

अमरावती में प्रजा वेदिका (Praja Vedika) बिल्डिंग को गिराया जा रहा है. इस बिल्डिंग को पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) की सरकार में बनाया गया था. नायडू इसी बिल्डिंग में लोगों से मुलाकात करते थे और यह नायडू के घर के पास स्थित है. इस बिल्डिंग को वर्तमान सीएम जगन मोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) के आदेश के बाद गिराया जा रहा है. रेड्डी ने दावा किया था कि ये बिल्डिंग अवैध है. तेलगू देशम पार्टी ने इस बिल्डिंग को 2017 में बनाया था. इस प्रोजक्ट को 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना था लेकिन इसमें लागत 8 करोड़ रुपए की आई. सीएम बनने के बाद बीते सप्ताह के आखिर में रेड्डी ने डिस्ट्रिक कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की थी और प्रजा वेदिका बिल्डिंग को गिराने की घोषणा की थी.

#WATCH: Demolition of 'Praja Vedike' building underway in Amaravati. The building was constructed by the previous government led by N. Chandrababu Naidu. #AndhraPradeshpic.twitter.com/qRCWjfVTJZ