1.1 डिग्री दिल्ली का तापमान ! 15 साल में सबसे ठंडा नया साल, घने कोहरे का भी कहर

इससे पहले 8 जनवरी, 2006 को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. पिछले साल भी जनवरी में सबसे कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.

Air quality in Delhi in 'severe' category today, as per SAFAR-India



Minimum temperature of 1.1 degrees Celsius was recorded at the Safdarjung observatory in Delhi today. Cold wave conditions persist with dense fog.



