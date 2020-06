COVID-19 महामारी के बावजूद भारत को समय पर राफेल विमान देने का फ्रांस ने किया वादा 

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "हमने कोरोना महामारी से लड़ने में भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की. फ्रांस ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद राफेल विमान की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है."

Had a telephonic conversation with French Minister of Armed Forces, Ms Florence Parly today. We discussed matters of mutual concern including COVID-19 situation, regional security and agreed to strengthen the Bilateral Defence Cooperation between India and France.

पिछले साल नवंबर में भारत सरकार ने संसद को बताया था कि तीन राफेल जेट विमान भारतीय वायु सेना को अब तक सौंपे गए हैं और उनका इस्तेमाल फ्रांस में वायुसेना के पायलट और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने में हो रहा है. भारत और फ्रांस ने सितंबर 2016 में 36 राफेल विमानों के लिए 7.87 अरब यूरो या करीब 59,000 करोड़ रुपये के समझौते पर दस्तखत किए थे. भारत को पहला राफेल विमान 8 अक्टूबर को सौंपा गया था.

We also appreciated the efforts made by Armed Forces of India and France in fighting the COVID-19 pandemic. France has affirmed its commitment to ensure timely delivery of Rafale Aircraft despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic.