"वह 9 साल की थी जब उसने आतंकी अजमल कसाब को पहचाना था", विधायक ने उद्धव ठाकरे से की यह अपील

सिद्दीकी ने बताया कि जब उन्होंने देविका के आर्थिक संघर्षों के बारे में सुना तो एक चेक लेकर वो देविका घर गए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एक विशेष कोटा के तहत शहर में एक युवती और उसके परिवार को घर आवंटित करने के लिए भी कहा है.

कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर लिखा, 'देविका रोटावन मिला, 26/11 हमले के बाद अदालत में आतंकवादी कसाब को पहचाने वाली ये बहादुर लड़की उस वक्त 9 साल की थी. उसने मुझे अपनी गोली का घाव दिखाया और मैंने उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनी. जब मुझे उसके आर्थिक हालात के बारे में पता चला तो उसे चेक देने के लिए बांद्रा ईस्ट स्थित उसके घर गया.'

Meet Devika Rotawan. This brave girl was 9 yrs old when she identified terrorist Kasab in court after 26/11 attacks.

She showed me her Bullet wound & I heard her inspiring story. Went to her house in Bandra East to give her a cheque when I found out about her financial struggle! pic.twitter.com/FVKcYps0wH