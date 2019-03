भारत में शाम चार बजे तक रोक दिया जाएगा बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों का परिचालन, बुलाई गई सभी एयरलाइनों की इमरजेंसी मीटिंग

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में सभी बोइंग 737(Boeing 737 MAX ) मैक्स 8 विमानों का परिचालन शाम चार बजे तक रोक दिया जाएगा. यह फैसला कुछ दिन पहले इथोपियन एअरलाइन्स के एक बोइंग 737 मैक्स 8 विमान के अदीस अबाबा के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के मद्देनजर किया गया है. इस हादसे में चार भारतीयों समेत 157 लोगों की मौत हो गई थी. मंगलवार रात डीजीसीए ने इस फैसले की घोषणा की थी कि भारतीय एअरलाइन कंपनियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे इन विमानों का परिचालन रोक दिया जाएगा. नागरिक उड्डयन सचिव ने बुधवार 4 बजे दिल्ली में सभी एयरलाइनों की आपातकालीन बैठक बुलाई है. परिचालन रोकने के बाद किसी भी भारतीय हवाई अड्डे से बोइंग 737 मैक्स (Boeing 737 MAX) 8 से न तो उड़ान भर सकेगा और न ही लैंडिंग की सुविधा मिलेगी. इसके अतिरिक्त भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश या गुजरने की अनुमति भी नहीं होगी.

Civil Aviation Secretary has called an emergency meeting of all airlines at 4 pm today in Delhi. pic.twitter.com/vsYG7NMzHI